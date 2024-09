L’Arte nel Portico, 35ª edizione, il 26-27-28 Settembre 2024

Dal 26 al 28 settembre si rinnova, da 35 anni, l’appuntamento con la prestigiosa e tradizionale manifestazione culturale autunnale di L’Arte nel Portico con mostre, eventi, esibizioni sportive e musicali.

Teatro degli eventi saranno: i portici di viale Ettore Franceschini e di via Meuccio Ruini, largo Nino Franchellucci, via Melandri, viale Bardanzellu.

Supportata dalla Sogester (ora So.ge.s.ter. soc. cooperativa) la manifestazione è organizzata dall’A.p.s. IL FORO, con la partecipazione delle Associazioni territoriali e il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma 4.

Agenzia Colli Aniene, AM Technology, Bar Centrale, Casa del Gelato, Cioccia, Dario Cosentino, La Fontanella, Marco Florarte, Marisa Desiderati, Quality Immobiliare, Stuzzica, Tabaccheria Mia, Tecnocasa, Tecnorete.

Le mostre

Sotto i portici di viale Franceschini, come da tradizione, il 26, 27 e 28 settembre sarà possibile visitare le mostre sul territorio e quella con le opere degli artisti:

Ambrosini Gianluca – Antoni Loretta – Ariuolo Mirella – Arnesano Evy – Belisari Carla – Casadei Silvia – Carocci Elio – Cerio Silvia – Cianfoni Rosalba – Di Domenica Lucia – Fedeli Stefano – Grasso Mario – Grasso Viviana – Kaczor Dominika – Lai Annina – Mariani Anna – Massa Antonietta – Mohamed Abdellaoui – Portentoso Maura – Rongioletti Maria Rita -Teagano Danilo – Sardella Nando – Sbaraglia Leonardo – Tinto Carla.

Il premio Virgilio Meladri

Un altro importante appuntamento sarà il 27 e 28 settembre in via Meuccio Ruini con le opere in concorso del Premio Virgilio Melandri, che quest’anno ha come tema: “L’autunno”.

I visitatori sono chiamati ad esprimere la propria preferenza (possibile solo sul posto).

Gli eventi

Nel corso della tre giorni (vedi programma dettagliato) sono programmati eventi culturali e sportivi a partire dalle ore 16:00, 18:00 e 19:00. La cerimonia conclusiva con tutte le premiazioni si svolgerà il 2 ottobre nell’auditorium della scuola Minerva in viale Bardanzellu. Info: 329 8622685 – 06 45504635 www.associazioneilforo.it

Programma degli eventi

GIOVEDì 26 SETTEMBRE ORE 16:00 – VIA MEUCCIO RUINI

Presentazione del libro L’elogio del 3 di Vincenzo Luciani. Converseranno con l’autore, lo scrittore e poeta Bruno Cimino, lo psicologo dello sport Matteo Simone e Antonio Citti di Federtrek

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

ore 16:00 – VIA MEUCCIO RUINI

Presentazione del libro in dialetto romanesco L’ultima Muta di Rosangela Zoppi. A cura di Anna Maria Curci e Vincenzo Luciani

ore 17:00 VIA VIRGILIO MELANDRI

Esibizione allievi della Scuola di danza A.D.S. Lolly Dance a cura del M° Lolly Rizzitelli

ore 19:00 – V.LE ETTORE FRANCESCHINI 40

Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia A.S.D. a cura del M° Angela Cammareri

SABATO 28 SETTEMBRE

ORE 16:15 – VIA VIRGILIO MELANDRI

Esibizione Associazione Centro Studi Atelier Centodue: Coro dei 102 (bambini), Coro Voci d’oro (giovani), Coroincanto (coro femminile) a cura del M° Paula Gallardo

ORE 18:00 – V.LE ETTORE FRANCESCHINI

Esibizione della Banda Musicale Arturo Toscanini di Settecamini coordinata dal M° Carlo Calcagnini

Brindisi finale con gli artisti partecipanti, offerto dal Bar Centrale-

MERCOLEDÌ 2 ORE 17:00 – CERIMONIA CONCLUSIVA

Auditorium Istituto Minerva – V.le Battista Bardanzellu, 83

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙