Latina: Tripodi (FI), morte bracciante non diventi una bandiera politica

Lavoro nero e caporalato vanno combattuti con fermezza ,dobbiamo farlo insieme senza bandiere politiche e ideologiche. Così in una nota Orlando Angelo Tripodi , presidente commissione Lavoro alla Pisana, esponente di Forza Italia.

“La dignità umana è un principio sacro della nostra costituzione e abbiamo il dovere di garantirlo a chiunque sia sul suolo italiano. Spero davvero che non si faccia speculazione politica sulla morte del giovane bracciante Satnam Singh.

Dobbiamo combattere questa piaga del caporalato, Latina non è questo, ci sono tanti imprenditori che lavorano seriamente. Chi sbaglia deve pagare, ma non identifichiamo Latina come la città del caporalato”, conclude Tripodi

