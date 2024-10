Latitante Kazako bloccato a Roma: su di lui un mandato d’arresto per 130 milioni di danni

Era un latitante internazionale, in fuga da anni e ricercato per un reato di contrabbando che ha causato un danno colossale di oltre 130 milioni di dollari.

La sua corsa, però, si è conclusa questa notte a Roma, in un albergo lungo via Cristoforo Colombo, dove gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, supportati dai colleghi del IX Distretto Esposizione, lo hanno finalmente individuato e arrestato.

Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità del Kazakistan, dove i suoi affari illeciti risalgono a fatti iniziati nel 2007 e protrattisi fino al 2011.

Sono circa le 3:30 del mattino quando, dalla Sala Operativa della Questura di Roma, arriva una segnalazione attraverso il servizio “Alloggiati” – un sofisticato sistema informatico in dotazione alle forze dell’ordine che permette di identificare ospiti in fuga o con provvedimenti in sospeso all’interno di strutture ricettive.

Il suo nome appare nella lista e scatta immediatamente l’allarme. In pochi minuti, gli agenti si dirigono verso l’hotel indicato, preparati ad agire con cautela e rapidità.

Arrivati sul posto, si accertano che l’uomo, un cittadino kazako di 47 anni, sia ancora nella propria camera.

Nonostante gli anni di fuga e l’apparente attenzione nel tenersi lontano dai radar internazionali, il ricercato non ha fatto in tempo a sfuggire all’intervento deciso della Polizia.

Gli agenti lo sorprendono senza dargli possibilità di scampo, ponendo fine alla sua latitanza proprio in una tranquilla notte romana.

Il reato di cui è accusato è grave: insieme ad altre persone, avrebbe orchestrato un’attività di contrabbando economico tra Kazakistan e Cina, aggirando la dogana e sottraendo somme enormi allo Stato.

Le operazioni illecite e l’impatto economico che hanno generato si sono rivelati devastanti, tanto da spingere le autorità kazake a cercarlo senza sosta a livello internazionale.

Ora, con la sua cattura, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove inizierà a scontare una pena di 16 anni di reclusione per i suoi crimini.

