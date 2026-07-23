Lavinio, blitz dei carabinieri tra le attività commerciali: scoperti lavoro nero e armi. Sospesa una frutteria

Un’offensiva a tutto campo contro l’illegalità diffusa, le violazioni della sicurezza sul lavoro e la microcriminalità di strada.

È il bilancio delle verifiche svolte dai Carabinieri della Compagnia di Anzio nella frazione di Lavinio, nell’ambito del dispositivo di controllo straordinario “Alto Impatto” coordinato dal Ministero dell’Interno.

L’operazione, condotta con l’ausilio dei reparti specializzati dell’Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile, ha setacciato sia le arterie di collegamento del quartiere sia le attività commerciali della zona, portando all’identificazione di 97 persone e alla verifica di 61 automobili.

Blitz nel negozio d’ortofrutta: dipendente in nero e zero sicurezza

L’esito più rilevante sotto il profilo amministrativo e sanzionatorio è arrivato dall’ispezione di un negozio di frutta e verdura del posto.

Durante la verifica, i militari dell’Ispettorato del Lavoro hanno accertato che l’unico dipendente presente — rappresentante di fatto l’intera forza lavoro della struttura — prestava servizio completamente in nero, privo di qualsiasi tregua contrattuale o copertura previdenziale.

La scoperta ha fatto scattare una pesante maxi-sanzione da 1.950 euro. A questa si è aggiunta una seconda contestazione da 2.818 euro per la totale assenza del DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi), obbligatorio per legge.

Di fronte a un quadro di aperta irregolarità, gli operanti hanno firmato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività commerciale, condito da un ulteriore verbale da 5.000 euro.

Armi sul lungomare e controlli alla circolazione

Contemporaneamente, i posti di blocco attivati lungo le vie principali e sul litorale hanno permesso di prevenire episodi di microcriminalità urbana:

Passeggio col coltello: un uomo di 46 anni è stato intercettato dai militari mentre camminava lungo il lungomare Enea. All’interno del suo borsello i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico, facendo scattare la denuncia a piede libero per porto abusivo di oggetti atti a offendere;

Contrasto agli stupefacenti: l’intervento dei cani antidroga ha consentito di pizzicare 2 persone con alcune dosi di hashish destinate all’uso personale; per entrambe è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma;

Verifiche su strada: elevate 9 contestazioni al Codice della Strada per un valore totale di 3.266 euro, sfociate nel sequestro di 2 vetture e nel ritiro di 2 patenti.

L’intervento rientra nella strategia di presidio costante delle aree a forte concentrazione commerciale della provincia romana, con l’obiettivo di tutelare gli esercenti d’impresa in regola e incrementare la percezione di sicurezza tra i residenti.

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