Lazio, Lotito tende la mano ai tifosi: «È il momento di riaprire il dialogo». Ma la contestazione non si ferma

Un manifesto programmatico, intimo e al tempo stesso politico, affidato direttamente alle colonne de Il Messaggero. Claudio Lotito sceglie la via della lettera aperta per rivolgersi senza filtri al cuore della tifoseria laziale – a chi spende domeniche in trasferta, a chi popola i gradoni dell’Olimpico e a chi soffre davanti alla tv –, tentando di gettare un ponte sopra il fossato di una delle fratture più profonde e logoranti della sua ventennale presidenza.

Il tempismo non è casuale. La missiva arriva nel momento di massima tensione con la curva e con la tifoseria organizzata, che ha avviato una contestazione scientifica e strutturata. Una protesta che ha abbandonato la vecchia logica degli striscioni per colpire il club sul piano più sensibile: i ricavi.

Il “boicottaggio economico” promosso dal mondo ultras si sta traducendo nel blocco delle campagne abbonamenti e nella disdetta in massa dei pacchetti televisivi. Un danno finanziario e d’immagine che la Nord considera l’unica arma per far vacillare la governance.

Di fronte a questo scenario, il senatore e patron ha deciso di parlare chiaro. Nel suo lungo scritto, Lotito non si arrocca: riconosce la sacrosantità del diritto alla critica e persino al dissenso, ma traccia una linea di faglia invalicabile tra la contestazione costruttiva e la delegittimazione sistematica dell’istituzione societaria.

Il Dogma del Bilancio e il Piano Strategico

Il presidente rivendica con orgoglio i suoi quattro lustri al comando, sottolineando come la sua gestione abbia traghettato la Lazio indenne attraverso le tempeste di un calcio moderno radicalmente mutato.

Il perno della sua difesa resta la sostenibilità economica, un dogma ritenuto imprescindibile per blindare il futuro del club. Per Lotito non esiste trionfo sportivo che possa giustificare il default finanziario.

La lettera traccia anche le linee guida industriali per i prossimi anni. In cima all’agenda c’è la scommessa sul recupero dello Stadio Flaminio, una mossa strategica per regalare una nuova casa identitaria alla squadra e patrimonializzare il club.

Subito dopo, il rafforzamento della cittadella di Formello, l’internazionalizzazione del marchio e la difesa della politica sul player trading. Quest’ultimo punto, spesso bersagliato dalla piazza, viene difeso da Lotito come l’unico strumento di sopravvivenza in un ecosistema calcistico drogato dai petrodollari e dai fondi d’investimento stranieri.

Nelle battute finali, la mano tesa: nessuna pretesa di un plauso incondizionato, bensì il tentativo di inaugurare una stagione di confronto civile e rispetto reciproco, sotto l’insegna del bene supremo della Lazio.

Il Giallo di Piazza Affari e lo Scudo contro la Cessione

Mentre la lettera accende i dibattiti nelle radio locali, a complicare il quadro è intervenuto un insolito surriscaldamento del titolo Lazio a Piazza Affari. Le azioni biancocelesti hanno registrato un rally che non si vedeva da anni, riaccendendo immediatamente le speculazioni dei mercati su un possibile passaggio di mano della società.

Rumors alimentati anche dalle voci di un presunto interessamento del patron verso le sorti della Reggina, interpretate da molti come il preludio a un disimpegno totale dalla Capitale.

La reazione di Formello, stavolta, è stata immediata e categorica. Attraverso un comunicato ufficiale dai toni durissimi, la società ha smentito qualunque trattativa per la vendita del club, sia essa totale o parziale, chiarendo che non è mai stato conferito alcun mandato a intermediari finanziari.

La Lazio ha bollato le indiscrezioni su cordate italiane o estere come pure invenzioni prive di fondamento, evidenziando il rischio che tali falsità possano destabilizzare il titolo in Borsa e generare pericolosi fenomeni di disinformazione.

Per questa ragione, il club ha annunciato di aver già adito le autorità di vigilanza competenti per fare luce sulla diffusione di notizie incontrollate.

Lotito, insomma, non abdica. Resta da capire se le sue parole basteranno a placare la trincea del tifo biancoceleste o se l’estate del calcio romano sarà ancora segnata dai cori contro la presidenza.

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