Lazio, Schiboni: 13 mln per avviso pubblico apprendistato

«La Regione Lazio ha investito 13 milioni di euro per l’avviso pubblico destinato all’apprendistato. L’obiettivo è sostenere l’implementazione dell’offerta formativa pubblica con attività mirate all’acquisizione di competenze di base e trasversali finalizzate a garantire ed incrementare l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Un’opportunità rivolta a tutte le persone in cerca di occupazione, in particolare ai giovani, ai disoccupati di lungo periodo e ai gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché alle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale», lo evidenzia l’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni.

«Si tratta di una misura che risponde pienamente alle richieste avanzate da imprese e giovani. Questo strumento affonda la sua forza in percorsi di formazione basati sulla reciprocità, per consentire ai ragazzi inseriti nei progetti di formazione professionale di fare esperienza nel mondo del lavoro.

E alle aziende di conoscerli. Sarà un’occasione concreta per creare occupazione qualificata e per superare il mismatch tra domanda ed offerta».

Possono candidarsi per la costituzione dell’offerta formativa e l’erogazione dei corsi di formazione rivolti ad apprendisti le Istituzioni Formative in regime convenzionale, ovvero enti accreditati nella Regione Lazio per la formazione continua, le Istituzioni Formative a gestione diretta degli Enti territoriali, le Università statali e non statali legalmente riconosciute, scuole e istituti professionali statali e paritari.

L’apprendistato è uno strumento di sostegno all’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale che garantisce la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sull’intero territorio regionale.

«Per un intervento più rispondente alle esigenze delle aziende e degli apprendisti abbiamo introdotto, rispetto al precedente bando, alcune modifiche e innovazioni che mirano a rendere più efficace ed efficiente l’implementazione dei corsi di formazione.

Come Regione Lazio continueremo a investire sulla formazione con misure sempre più rispondenti alle esigenze espresse dai territori in cui giovani ed imprese possano crescere insieme all’insegna della qualità e della professionalità di eccellenza», conclude l’assessore Schiboni.

