Lazio: Si avvicina l’Atletico Madrid, dubbi per Immobile

Gli ultimi risultati del weekend di Serie A appena trascorso non lascia certamente dei buoni ricordi in casa Lazio per il pareggio col Verona. Considerando solo la sfida del Bentegodi e quella con la Salernitana, facendo il proprio dovere i biancocelesti si sarebbero ritrovati addirittura da soli al quarto posto, a differenza dell’attuale nona posizione che rende la rincorsa Champions ancora complicata.

Adesso, però, l’obiettivo è resettare i malumori del campionato, perché mercoledì 13 dicembre 2023 al Wanda Metropolitano ci sarà la grande occasione di puntare addirittura al primo posto del gruppo E contro l’Atletico Madrid.

Nessuno stravolgimento in vista per la squadra di Maurizio Sarri, ma potrebbe riposare inizialmente Immobile. E non verranno forzati i recuperi di Romagnoli e Patric. Gestione anche per Zaccagni, che farà staffetta con Pedro. Il ritorno in campo, e al gol, di sabato a Verona su assist di Felipe Anderson è una delle poche note liete della settimana.

Segnali, spiragli di luce per i due giocatori che più stanno mancando rispetto al top raggiunto nella passata stagione. E il contratto in scadenza del brasiliano, col rinnovo ancora in stand-by non c’entra. Non è esclusivamente colpa loro, ma Sarri ha assoluta necessità di ritrovarli nella loro versione migliore.

Appena 3 reti in 2 gare fin qui, troppo poche. E quel primo gol in questa Champions che sognano entrambi, che darebbe un nuovo slancio alla loro stagione.

Dove vedere Atletico Madrid-Lazio:

Atletico Madrid-Lazio verrà trasmessa Mercoledì 13 Dicembre 2023 alle ore 21:00, in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Il match sarà visibile anche su Infinity+.