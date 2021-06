Lettera aperta ai candidati al ruolo di presidente del V Municipio

Riceviamo e pubblichiamo

Sono Giorgio Grillo, Presidente del Centro Culturale Municipale Lepetit e dell’Associazione ‘L’INCONTRO Associazione Culturale di Tor Tre Teste A.P.S.’, che gestisce le attività del Centro Culturale sito in Via Roberto Lepetit nel quartiere Tor Tre Teste.

La nostra storia nasce in data 10-5-1988 quando la Circoscrizione (allora VII) sollecitata da numerose richieste e petizioni di cittadini del quartiere di Tor Tre Teste delibera con risoluzione n° 28 di destinare parte della ex scuola materna di via Roberto Lepetit, 86 al nascente Centro Culturale Polivalente Lepetit.

Dopo varie consultazioni il 20-07-1989 a seguito della delibera Comunale viene dato mandato di costituire il Comitato di gestione, il quale dopo regolari elezioni tra i cittadini inizia le attività.

Quindi abbiamo 33 anni di vita ed in questi anni abbiamo vissuto sostanzialmente due fasi, nella prima fase abbiamo vissuto a stretto contatto di gomito con il municipio nella seconda fase abbiamo vissuto da “separati in casa”.

Durante questa seconda fase ci siamo sempre più aperti alle esigenze del quartiere proponendo non solo corsi od attività nella nostra sede ma anche collaborando sempre più con le realtà del quartiere (parrocchie, scuole, biblioteca ed altre associazioni).

In questa lettera aperta non vogliamo pubblicizzare quello che abbiamo fatto e facciamo (d’altronde è facile avere nostre notizie, basta conoscere il territorio) ma vorremmo che fossimo riconosciuti come una RISORSA del Municipio.

Quindi prego tutti i candidati presidenti al Municipio di prendere in esame la sopravvivenza dei Centri Culturali Municipali (attualmente sono 3 quelli attivi), inserendo anche questo punto nel loro programma.