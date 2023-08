L’ex caserma 8° Cerimant diventerà luogo di custodia delle opere d’arte

Riqualificare il complesso militare dismesso “Ex Caserma 8° Cerimant”, su Via Prenestina 913 a Roma, e trasformarlo in un deposito per opere d’arte.

È l’obiettivo della gara, del valore massimo di oltre 5,5 milioni di euro, pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura e nell’ambito delle attività di supporto tecnico-operativo per l’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.4.

L’appalto prevede l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo lavori previsto di 32,5 milioni di euro.

L’Italia è un territorio estremamente vulnerabile agli eventi calamitosi che, anche quando non costituiscono una minaccia per la vita delle persone, sono fonte di danni gravissimi al patrimonio culturale.

Spesso è necessario l’allontanamento dei beni mobili dal luogo dell’evento calamitoso, situazione tipica nel caso di disastri naturali che comportano una forte esposizione del patrimonio sia agli eventi meteorologici che a furti o danneggiamenti.

Il recupero e la riqualificazione dell’ex caserma 8° Cerimant, metterà a disposizione del Ministero della Cultura uno spazio adeguato per le necessità di immagazzinamento e custodia delle opere che, per motivi di sicurezza o per le limitate aree espositive dei musei, non è possibile rendere fruibili nelle sale, al pubblico e agli studiosi.

Per presentare le offerte c’è tempo fino al 12 settembre 2023.

(fonte: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-caserma-cerimant-roma)