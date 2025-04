“L’ex fabbrica della Penicillina, il più grande progetto di rigenerazione Urbana”

“Ho incontrato la proprietà che ha acquistato l’ex fabbrica della Penicillina, ho capito subito l’importanza e la grandezza del progetto che si sta mettendo in piedi, sarà il progetto di rigenerazione urbana più importante d’Europa”.

Lo afferma il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

“Un team di professori universitari – prosegue Umberti – si sta mettendo al lavoro per definire tutti i dettagli progettuali che verranno messi in campo, sarà un progetto con abitazioni, ma non solo.

Sarà uno spazio aperto al quartiere con connessioni viarie e luoghi di aggregazione come delle piazze. Insomma, un progetto di ampio respiro che metterà in evidenza la storia della fabbrica e la modernità del tempo.

Mi hanno garantito – conclude – che i lavori inizieranno prima della fine della consiliatura”.

