L’inaugurazione del patto di collaborazione con il Campidoglio

«Sabato 11 ottobre 2025 presso il laghetto del Parco Palatucci si è svolta la inaugurazione del patto di collaborazione tra il Raggruppamento associativo di Alessandrino -Tor Tre Teste e gli, Assessorati Tutela Ambientale, il Patrimonio e Cultura del Campidoglio e del 5° Municipio , con la presenza del CSV Lazio, LabSus e Urban Nature – LabSu università della Sapienza Facoltà di Ingegneria per il Forum territoriale per la Corona verde di Roma Est.

Le associazioni hanno richiesto e, dal Campidoglio accettato, un tavolo di co-progettazione per il Master Plan della riqualificazione del Parco Alessandrino -Tor Tre Teste e le aree verdi / archeologiche limitrofe, la piazza dell’acquedotto Alessandrino e il parco Bonafede. per il Master Plan della riqualificazione del Parco Alessandrino -Tor Tre Teste e le aree verdi / archeologiche limitrofe, la piazza dell’acquedotto Alessandrino e il parco Bonafede.

Inoltre concordare nel Tavolo come favorire le procedure, i tempi, le certificazioni e soprattutto delimitare gli spazi idonei e ben definiti nel parco, nel rispetto delle normative vigenti della manifestazioni eventi spettacoli pubblici, per migliorare la qualità della vita delle comunità abitanti.

Grazie alla Assessora Sabrina Alfonsi, il presidente della commissione tutela ambientale Giammarco Palmieri, il presidente della commissione patrimonio Yuri Trombetti, la presidente della commissione cultura Erica Battaglia , l’assessore al Patrimonio e urbanistica Sergio Scalia.

Il professore Stefano Simoncini, la dott. Elisabetta Salvatorelli della LabSus e la dott. Maria Enrica Braga a del CSV Lazio .

Grazie a tutti/e gli intervenuti per i loro approfondimenti, contenuti e contributi apportati al dibattito.

Grazie ai numerosi/e partecipanti all’ inaugurazione!»

Così, in un post su facebook Giorgio Gonnella dei Volontari per l’ambiente Roma Est ODV.

