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L’incredibile notte del Doblò all’Esquilino: preso di mira da due bande diverse a distanza di poche ore

Alle 21:35 i Carabinieri arrestano due ladri mentre tentano di avviare il motore. Alle 01:30 i militari ripassano e ci trovano dentro un'altra coppia intenta a saccheggiarlo

Redazione - 5 Giugno 2026

Ci sono notti in cui la sfortuna sembra concentrarsi con precisione chirurgica su un unico, inconsapevole bersaglio.

È l’incredibile vicenda andata in scena la notte scorsa in piazza Manfredo Fanti, nel cuore del quartiere Esquilino, dove un furgone Fiat Doblò parcheggiato in strada è diventato il bersaglio di due distinti episodi criminali a distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro.

Una sequenza surreale che ha costretto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma a intervenire per ben due volte, nell’arco di appena quattro ore, sullo stesso identico veicolo.

Ore 21:35, il primo assalto: caccia al blocco di avviamento

Il primo round della travagliata notte del mezzo commerciale è scattato intorno alle 21:35.

Una gazzella del Radiomobile, durante il consueto pattugliamento delle vie adiacenti alla stazione Termini, ha notato due ombre muoversi con fare sospetto all’interno dell’abitacolo del Doblò.

I militari hanno bloccato l’auto e sono intervenuti a colpo sicuro, sorprendendo due cittadini marocchini di 46 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e con alle spalle una sfilza di precedenti specifici.

I due, cacciavite alla mano, stavano tentando di forzare il blocco di avviamento sotto il volante per mettere in moto il furgone e dileguarsi. Bloccati prima che potessero ingranare la marcia, i due sono stati trasferiti in caserma e arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Ore 01:30, il secondo atto: lo sciacallaggio della coppia “sballata”

Risolto il primo intervento e portati via i ladri, il Fiat Doblò è rimasto parcheggiato al suo posto in piazza Manfredo Fanti, con i danni all’accensione ma apparentemente sicuro. La tregua è durata pochissimo.

Alle 01:30, infatti, la stessa pattuglia dei Carabinieri è ripassata nella piazza per un secondo giro di perlustrazione e i militari hanno strabuzzato gli occhi: il furgone presentava nuovi e vistosi segni di effrazione, questa volta sul retro.

Avvicinatisi a fari spenti per un controllo approfondito, i carabinieri hanno scoperto che il portellone posteriore e la portiera posteriore sinistra erano stati scardinati.

All’interno del vano di carico i militari hanno scovato una seconda coppia di sciacalli, del tutto estranea e indipendente rispetto ai primi arrestati: una donna romana di 34 anni e un cittadino senegalese di 27, anch’essi senza fissa dimora e già noti agli archivi di polizia.

Il trentunenne straniero, inoltre, si trovava in un evidente stato di forte alterazione psicofisica dovuto all’assunzione combinata di fiumi di alcol e sostanze stupefacenti.

Per lui è stato necessario l’intervento d’urgenza di un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio.

Per la coppia di “secondi arrivati” è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica. Al proprietario del furgone, informato all’alba, l’amaro compito di quantificare i danni di una notte da record negativo.

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