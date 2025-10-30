Litigio per una precedenza degenera: uno dei due scende dall’auto ed estrae una pistola al peperoncino

Paura nel centro di Cerveteri per un diverbio tra automobilisti che ha rischiato di degenerare. Protagonista un 22enne del posto, denunciato dai Carabinieri della Stazione locale per minaccia aggravata.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, coinvolto in una discussione per motivi di viabilità, avrebbe estratto una pistola spray al peperoncino durante il litigio.

La forma e le dimensioni del dispositivo hanno fatto temere alla vittima che si trattasse di una vera arma da fuoco, generando panico e forte agitazione.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato gli accertamenti e, a seguito di una perquisizione domiciliare, la pistola spray è stata sequestrata, mentre il 22enne è stato denunciato in stato di libertà.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.