“L’Oro di Natale”, gli eventi culturali natalizi del V municipio

Dal 17 al 22 dicembre 2019 si svolgerà il programma delle iniziative culturali natalizie nel Municipio Roma V. Gli eventi si svolgeranno fra alcune delle stazioni della Metro C, ancora una volta proscenio non convenzionale per le iniziative culturali a Roma est.

Musiche di varie tradizioni si alterneranno a partire da martedì 17, 18 e 19 Dicembre alle 16.30 rispettivamente nelle metro Malatesta, Teano e Mirti. Il 21 Dicembre alle 15.00 ed il 22 alle 11.00 si svolgerà invece uno spettacolo itinerante con un presepe vivente al quartiere La Rustica: partenza dalla Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa, Largo Augusto Corelli, 9. Ingresso libero e gratuito per tutte le iniziative. Il progetto degli eventi natalizi sarà svolto dalla compagnia Argillateatri, aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica emessa dall’Ufficio Cultura.

“Nell’era dei social si vive perlopiù in quelli che l’antropologo francese Marc Augé definisce “nonluoghi”, quegli spazi virtuali nei quali trascorriamo gran parte del nostro tempo. Favorire relazioni reali, far uscire la gente da casa, rendere vitali gli spazi in cui viviamo è la sfida cui siamo chiamati. Da questo presupposto nel corso dello scorso anno abbiamo promosso e sostenuto varie iniziative culturali nel territorio del Municipio Roma V, concentrandoci su spazi che non nascono come presidi culturali, come le stazioni della metro e nei luoghi più lontani, come il quartiere La Rustica, posto alle estremità del municipio, il tutto al fine di far aumentare il benessere dei cittadini attraverso la crescita culturale”. Così l’Assessore alle Politiche Culturali del Municipio Roma V, Maria Teresa Brunetti.

NATALE IN V MUNICIPIO, IL PROGRAMMA

Martedì 17 dicembre h. 16.30 stazione metro C Malatesta

Christmas in Brass con il Billi Brass Quintett (Vincenzo Pierotti e Davide Bartoni, trombe – Francesco Lucantoni, corno – Andrea Angeloni, trombone – Guglielmo Pastorelli, tuba).

Il quintetto di ottoni (trombe, corno, trombone e tuba) umbro propone un concerto incentrato su brani tradizionali natalizi, autori classici (Bach, Verdi…) e jazz (Gershwin), colonne sonore del grande cinema (Rota, Piovani…) con uno sguardo alla Luna.

Mercoledì 18 dicembre 2019 h.16,30 – Stazione Metro C Teano

Christmas Carols, Jingle Friends (Katia Onofri flauto, voce, whistle; Francesca Romana Fabris chitarra, voce – Adriano Dragotta violino – Désirée Infascelli fisarmonica)

Brani tradizionali irlandesi e melodie natalizie. In origine il termine carol descriveva una canzone da ballare e celebrava il mutare delle stagioni. Oggi, tramandati per tradizione orale, i Christmas Carols, esprimono e rinforzano i valori religiosi e popolari.

19 dicembre 2019 – ore 16,30 – Stazione Metro C Mirti

Musici a Natale. I musici della storia cantata

(Francesca Gamberini canto, tamburo – Alessandro Taborri percussioni, charango, canto – Daniele Ercoli contrabbasso, zampogna, canto – Daniele Mutino fisarmonica, canto, narrazione)

Brani natalizi classici e non come Oh happy day, White Christmas, Tu scendi dalle stelle per zampogna, So this is Christmas di John Lennon, alternati a canti popolari, musica classica sacra e canzoni che raccontano la vita.

21 dicembre 2019 – ore 15,00

22 dicembre 2019 – ore 11,00

La Rustica – Piazza A. Corelli e vie adiacenti.

Un Presepe Vivente. Spettacolo itinerante che riprende le tradizioni popolari italiane e di altri paesi del mondo con letture teatralizzate di testi sacri e profani, leggende, poesie, musica, giocoleria e trampolieri. Lo spettacolo si articola in un percorso di parata con alcune “stazioni” nelle quali avvengono le fasi salienti del racconto della nascita di Gesù: l’annunciazione, la vita quotidiana, il sogno dei pastori, l’attesa e la mangiatoia.

Con: Cinzia Ana Cortejosa, Silvia Cozzi, Donatella Ferrara, Claudia Fontanari, Sakou Kande, Pamela Mirti,Daniele Mutino, Brunella Petrini, Daniele Pinzi, Keba Seck, Filio Sotiraki, Elena Stabile, Mauro Vizioli.

Regia: Ivan Vincenzo Cozzi

Scenografie: Stefano Hos Giagnotti

Costumi Marco Berrettoni Carrara

Assistente Tecnico Kelvin Siamson

Per ulteriori informazioni:

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/natale-alle-stazioni-della-metro-c.page

Telefono:

Presidenza Municipio Roma V: 0669606201-202-203-223-216-813

Argillateatri: 0677071899 – 3391597050 – 3384670935 argillateatri@gmail.com