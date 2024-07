Lotito all’assalto: ore decisive per portare Greenwood alla Lazio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è determinato a portare Mason Greenwood a Formello. Le prossime ore saranno cruciali per definire il possibile trasferimento dell’ala inglese a Roma.

Oggi, lunedì 15 luglio, potrebbe essere il giorno decisivo per l’arrivo di Greenwood alla Lazio. Lotito, dopo aver inizialmente smentito l’interesse per il giocatore, ha presentato un’offerta definitiva al Manchester United: 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, inclusi bonus e commissioni.

Questa proposta supera l’offerta del Marsiglia, una destinazione che non entusiasma il giocatore.

A Formello, si attende con trepidazione la risposta dei Red Devils, che intendono monetizzare la cessione del giovane talento classe 2001 dopo aver acquisito Zirkzee dal Bologna.

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è pronto a volare a Manchester per chiudere l’accordo.

La corsa a Greenwood si è trasformata in un testa a testa tra la Lazio e il Marsiglia. Lotito, dal canto suo, non teme la concorrenza delle altre squadre italiane che sembrano interessate al gioiellino inglese.

“Diverse società stanno cercando di ostacolarci. Dopo la Juventus e il Napoli, sembra che tutti stiano tentando di far saltare l’accordo per paura che possiamo prenderlo,” ha dichiarato il presidente laziale.

Nonostante l’offerta allettante di Lotito, la trattativa non è ancora in discesa. Il Manchester United spera in un’asta per Greenwood e attende un rilancio da parte del Marsiglia e del Napoli, che al momento non è ancora arrivato. In attesa di una risposta dall’Old Trafford, Lotito esplora altre opzioni.

Tra le alternative al classe 2001, figurano l’ex Manchester United Martial (1995), attualmente svincolato, Vitor Roque (2005) del Barcellona, e Jobe Bellingham (2005) del Sunderland, fratello della stella inglese del Real Madrid. Sullo sfondo restano anche Laurienté del Sassuolo e Clarke (2000) del Sunderland.

La Lazio è pronta a tutto per assicurarsi un talento di grande prospettiva come Greenwood, ma le prossime ore saranno determinanti per capire se l’affare si concretizzerà o se Lotito dovrà puntare su uno dei nomi alternativi. Il mercato è in fermento e a Formello l’attesa è carica di speranza e determinazione.

