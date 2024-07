Lotta alla mala Movida: 6mila alcol test effettuati sul litorale

Sono circa 6mila i controlli di alcol test effettuati nel fine settimana, nell’ambito di una massiccia operazione di contrasto alla guida in stato di ebrezza e alla mala movida sul litorale di Fiumicino.

I carabinieri della compagnia di Roma – Ostia, insieme alle unità cinofile del nucleo di Santa Maria di Galeria, hanno condotto un servizio ad Alto Impatto per monitorare le zone di maggiore affluenza a Fregene.

L’attività, svolta durante le serate e le notti, ha mirato a prevenire incidenti stradali e le cosiddette “stragi del sabato sera” attraverso autovelox, etilometri e posti di controllo per verificare il rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali.

Il bilancio del weekend ha visto 575 persone e 331 veicoli controllati, con 6 arresti e 12 denunce a piede libero per vari reati.

Sono state ritirate 23 patenti di guida e sequestrati 6 veicoli. Ben 5929 conducenti sono stati sottoposti a controllo con l’alcol test.

Tra gli arresti, un 26enne è stato fermato alla guida del proprio veicolo con 6 dosi di crack e 400 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di altri 2 grammi di hashish.

Un altro uomo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, mentre altri 5 soggetti, gravati da ordine di carcerazione, sono stati bloccati.

Dieci persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. Per quattro di questi è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo.

Un 50enne, sorpreso a compiere manovre pericolose e in possesso di 3 dosi di hashish, ha rifiutato l’etilometro ed è stato denunciato per detenzione di droga e rifiuto di sottoporsi al test.

Diversi soggetti sono stati segnalati per possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, mentre 28 conducenti sono stati sanzionati per violazioni del Codice della Strada per un totale di 35.000 euro.

