Lotta serrata alla droga: arrestato pusher con un “discount” dello spaccio

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità diffusa nel viterbese da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Viterbo.

Nell’ambito dei controlli di routine, i finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Tarquinia, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia, hanno messo a segno un’importante operazione antidroga.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi quando i militari hanno notato l’atteggiamento agitato e nervoso di un uomo, un cittadino italiano residente a Tarquinia e fino a quel momento incensurato.

Il comportamento sospetto non è passato inosservato e ha spinto i finanzieri a effettuare un controllo più approfondito.

Il fiuto infallibile dei cani antidroga “ICE e JACPOT” ha permesso di rinvenire, in un primo momento, una dose di cocaina addosso al fermato. Ma è stata la successiva perquisizione domiciliare a rivelare la vera portata dell’attività illecita.

Nell’abitazione dell’uomo, infatti, i finanzieri hanno scoperto un vero e proprio “piccolo discount della droga”.

60 grammi di cocaina;

184 grammi di hashish, suddivisi in due panetti;

dosi confezionate di cocaina e hashish pronte per lo spaccio;

3 bilancini elettronici di precisione;

materiale per il confezionamento delle dosi.

Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe fruttato circa 8.000 euro sul mercato illecito. Durante l’operazione è stata inoltre recuperata una banconota da 50 euro, ritenuta provento dell’ultima cessione effettuata poco prima del controllo.

Il soggetto è stato immediatamente arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Civitavecchia, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Non si esclude che le sostanze stupefacenti rinvenute provengano dall’illecito mercato della Capitale, una piazza spesso frequentata da individui in cerca di facili guadagni attraverso attività di spaccio sul territorio locale.

