Luparelli (Avs Campidoglio): Più servizi nelle periferie con il recupero di immobili abbandonati

“Domani 20 settembre parteciperò in Campidoglio al convegno “La città da rigenerare valorizzando investimenti e il diritto all’abitare”. Sarà un momento di confronto con professionisti ed esperti di settore che abbiamo voluto organizzare come gruppo capitolino Sinistra civica ecologista, coordinamento Alleanza Verdi Sinistra, insieme ad alcuni architetti coordinati da Salvo Lo Nardo e alla rivista ecologista Articolo 9, per focalizzare l’attenzione sui quartieri cittadini periferici dove il miglioramento della qualità di vita passa attraverso riqualificazione urbana, nuovi spazi verdi e alloggi vivibili con il diritto all’abitare.

Il tema dell’ambiente e dell’utilizzo di immobili abbandonati per creare servizi è sempre stato centrale nel nostro programma. Vogliamo quindi costruire un percorso concreto insieme a esperti del settore e amministratori per convogliare energie e investimenti privati verso le aree meno centrali e maggiormente bisognose di interventi, dove ci sono strutture anche pubbliche inutilizzate, perché la rigenerazione deve riguardare non solo il centro storico e l’aumento di alberghi extralusso, ma soprattutto le periferie. Così potremo dare una risposta anche a chi abita in queste zone più degradate e chiede maggiore sicurezza, decoro e lavoro”.

Così in una nota Alessandro Luparelli, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra in Campidoglio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙