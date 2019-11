Lux et tenebris. Caravaggio

Le basiliche romane di Sant’Agostino, di San Luigi dei Francesi e di Santa Maria del Popolo sono gli scrigni, preziosissimi, che custodiscono capolavori unici e meravigliosi: le grandi tele realizzate da Michelangelo Merisi, detto Il Caravaggio.

Le emozioni, più che le parole, aiuteranno i partecipanti alla visita guidata di domenica 17 novembre 2019 ore 16 (piazza Sant’Agostino 80, Roma) a leggere e comprendere la maestria e la grandezza di un artista che con la sua pittura ha saputo arrivare oltre il confine del buio conducendo lo spettatore fin dentro la gloria della luce!

Per la visita è necessaria la prenotazione

Il contributo per la visita è di 12 euro per i partecipanti adulti, 5 euro per i ragazzi e gratis per i bambini (fino a 12 anni compiuti).

Se non si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti entro le 24 ore precedenti la visita, questa sarà annullata e tutti gli iscritti verranno avvisati tempestivamente.

È possibile prenotarsi inviando una mail all’Associazione Culturale OMNIA URBES

omnia.urbes@gmail.com

o all’Associazione L’Incontro

culturalelepetit@gmail.com

oppure telefonando all’archeologa Olga Di Cagno al numero 3299729784

