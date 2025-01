“Ma ‘ndo AI?” un podcast sull’Intelligenza Artificiale

“Ma ’ndo AI” è il nuovo podcast lanciato da Roma Capitale. Dal 4 febbraio due episodi settimanali parleranno a cittadine e cittadini di Intelligenza Artificiale. In ogni puntata, si potrà ascoltare una conversazione sui vari campi della vita che l’Artificial Intelligence sta cambiando per sempre.

Ma cosa c’entra Roma con l’AI? Roma è una città in cui da sempre si incontrano vecchio e nuovo e che oggi incontra anche l’intelligenza artificiale.

Ne nasce un podcast che rende le macchine un po’ più umane e che ha l’intento di avvicinare cittadine e cittadini, senza pregiudizi, all’Intelligenza Artificiale, per parlare, spiegare, conoscere, con in vista anche i progetti sull’AI che l’Amministrazione capitolina sta sviluppando.

Protagonisti del podcast sei esperte ed esperti della materia intervistati dal trio romano dei The Pills formato da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi. Con tono leggero e divulgativo, dialogheranno con gli ospiti per approfondire diversi campi partendo dal punto di vista del cittadino tipo che vuole conoscere l’argomento.

Si parte, martedì 4 febbraio, con Francesco Oggiano, giornalista, creator e podcaster, esperto di digitale e innovazione, con il quale si parlerà dell’impatto dell’AI su informazione e giornalismo.

Il secondo episodio, in uscita venerdì 7 febbraio, vedrà protagonista Diletta Huyskes, studiosa di nuove tecnologie da una prospettiva etica e politica, con la quale si esplorerà il rapporto fra etica, privacy e AI.

Nel terzo episodio, martedì 11 febbraio, i The Pills dialogheranno con Daniele Tinti, stand up comedian e podcaster, conduttore di “Tintoria”, uno dei più ascoltati podcast in Italia, col quale si parlerà di intrattenimento, content creator e AI.

Venerdì 14 febbraio, per la giornata di San Valentino, Valeria Montebello, scrittrice e podcaster esperta di relazioni e sessualità, affronterà il rapporto tra AI e le relazioni personali e sentimentali.

L’episodio di martedì 18 febbraio tratterà uno dei temi più discussi: l’impatto dell’AI sul lavoro, ospite Martino Wong, creatore di contenuti per Datapizza, la principale community italiana in ambito AI e Data.

Chiuderà la prima stagione del podcast Filippo Bologna, scrittore e sceneggiatore, finalista al premio Strega e vincitore del David di Donatello per la sceneggiatura di¿“Perfetti sconosciuti”, con una puntata poetica in cui si parlerà di scrittura, arte, cinema e intelligenza artificiale.

Le puntate di “Ma ’ndo AI” saranno disponibili, a partire dal 4 febbraio, sulle principali piattaforme di streaming e su questo sito.

