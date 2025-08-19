Magliana, bicicletta elettrica nascosta in un furgone: carabinieri scoprono magazzino per la ricettazione

Una bicicletta elettrica nascosta in un furgone ha permesso ai Carabinieri di scoprire un vero e proprio magazzino di merce rubata. Protagonisti due cittadini romeni, 24 anni lui e 34 anni lei, denunciati per ricettazione.

Tutto ha avuto inizio quando il proprietario di una bici elettrica, 48 anni, è riuscito a geolocalizzare il mezzo rubato e ha subito chiamato il 112.

Grazie alla segnalazione, i militari hanno rintracciato la bicicletta in via della Magliana, recuperandola e restituendola al legittimo proprietario.

All’interno del furgone, però, i Carabinieri hanno trovato altre cinque bici elettriche, cinque biciclette tradizionali, un monopattino, sei pneumatici e un ciclomotore. Sono in corso indagini per risalire ai legittimi proprietari e restituire la merce sottratta.

