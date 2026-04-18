Magliana e Villa Bonelli sotto scacco: controlli a tappeto dei Carabinieri, droga nella stampante e arresti

Un quadrante complesso come quello tra Magliana e Villa Bonelli, nel cuore del municipio XI della Capitale, è finito nuovamente sotto la lente dei Carabinieri.

Un’operazione ad “alto impatto” della Compagnia Roma EUR ha interessato strade, palazzi e punti sensibili del territorio, nell’ambito delle strategie di controllo predisposte per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio.

Il bilancio del servizio è significativo: 110 persone identificate, 48 veicoli controllati, tre arresti e una denuncia. Numeri che raccontano una presenza costante delle forze dell’ordine in un’area dove il monitoraggio resta particolarmente serrato.

Tra gli episodi più curiosi emersi durante i controlli, quello avvenuto in via della Magliana. Un uomo di 51 anni, inizialmente fermato senza che addosso avesse sostanze illecite, ha attirato l’attenzione dei militari per il comportamento nervoso.

La successiva perquisizione domiciliare ha svelato un nascondiglio insolito: all’interno di una stampante era stato occultato stupefacente, insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione ha inoltre interessato diverse forme di droga e canali di distribuzione. In via Angeloni, un 41enne di origine filippina è stato arrestato dopo il ritrovamento di shaboo, una potente metanfetamina cristallizzata, oltre a strumenti per il confezionamento e denaro. Anche per lui è stata disposta la misura dei domiciliari.

In via dell’Impruneta, invece, un cittadino colombiano di 39 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di “cocaina rosa”, hashish e contanti. L’ulteriore perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altra sostanza stupefacente, confermando un’attività di detenzione articolata.

Nel corso dei controlli non sono mancati interventi legati al rispetto delle misure cautelari.

In via dell’Imbrecciato, un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso in strada senza autorizzazione: per lui è scattato un nuovo arresto per evasione.

L’attività si è estesa anche al fronte della sicurezza stradale, con sanzioni amministrative per oltre mille euro e il controllo di numerosi veicoli.

Sette persone sono state infine segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, a conferma di una domanda che continua a rappresentare uno dei nodi più critici del territorio.

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