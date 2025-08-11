Magliana, maxi operazione notturna dei Carabinieri: controlli a tappeto e denunce

Una notte di controlli serrati alla Magliana. I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli, affiancati dalla Sezione Infortunistica del Nucleo Radiomobile di Roma e dai cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno dato il via a un servizio straordinario per alzare il livello di sicurezza nel quartiere, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione ha visto posti di blocco distribuiti lungo le principali vie della zona. In poche ore sono scattate le prime sanzioni: un automobilista fermato alla guida senza patente, un altro per mancanza di copertura assicurativa e un terzo trovato con una modica quantità di marijuana.

Durante i controlli, è stato anche denunciato un 26enne egiziano, sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio nazionale.

Il bilancio della nottata parla chiaro: 102 persone identificate, 45 veicoli controllati e un segnale forte alla criminalità e al degrado urbano.

