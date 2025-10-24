Magliana, smantellati alcuni insediamenti abusivi sulle sponde del Tevere: area sequestrata e 12 denunciati

All’alba di questa mattina, una vasta operazione interforze ha interessato la zona di Riva Pian Due Torri (Magliana), sulla sponda destra del Tevere.

L’intervento, coordinato dal dirigente dell’XI Distretto San Paolo, ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato, Polizia Roma Capitale – Gruppo XI Marconi e Polizia Idraulica, con l’obiettivo di contrastare insediamenti abusivi e fenomeni di degrado lungo l’alveo del fiume.

Sotto i riflettori sono finite otto baracche costruite con materiali di fortuna e un furgone in disuso. Qui sono state identificate 22 persone, tra cui 10 minorenni, molte delle quali in condizioni di fragilità.

La Sala Operativa Sociale del Comune di Roma ha provveduto a offrire assistenza immediata a tutti i presenti.

Dodici adulti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di area pubblica.

L’area circostante, accumulo di rifiuti e materiali di scarto, è stata posta sotto sequestro preventivo e affidata all’Autorità giudiziaria per le successive determinazioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.