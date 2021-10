Maker Music: Morgan ospite al Main Stage

Un nuovo appuntamento arricchisce il calendario di Maker Music, la sezione di Maker Faire Rome – European Edition 2021 dedicata alla scoperta del making della musica dal punto di vista dell’innovazione, della creatività e della tecnologia. Sabato 9 ottobre dalle 17:00 sul Cube Stage, Morgan dialoga con Andrea Lai sul tema di questa edizione di Maker Music: l’errare.

Errare, perdersi, sbagliare; imparare e proseguire il cammino. Spesso nella musica è proprio l’errore ad accendere la miccia della creatività e gli artisti che, con intuito e spirito di innovazione, hanno seguito gli accidentali sviamenti nella pratica musicale, sono stati capaci di porre alcune pietre miliari di nuove forme espressive. Un esempio su tutti, lo scratch diventato il tratto distintivo della musica rap, nato per caso quando un giovane dj, sgridato dalla mamma che gli intimava di spegnere la musica a tutto volume, mise per errore la mano sul disco che stava girando sul giradischi, fermandolo e allo stesso tempo scoprendo quella tecnica diventata disciplina fondante dell’hip hop. Solo un esempio di errore capace di innovazione creativa che Maker Music 2021 in presenza e on line, attraverso talk, podcast, showcase e performance metterà in luce quest’anno. Di errori e di scoperte, di incidenti e innovazione nel mondo della musica: di questo e molto di più parleranno Andrea Lai e Morgan sul Main Stage di Maker Faire Rome il 9 ottobre dalle 17:00.

Fino al 10 ottobre al Gazometro di Roma, Maker Music porterà a musicisti, addetti ai lavori, curiosi e appassionati le nuove frontiere del “fare musica” negli appuntamenti con ospiti d’eccezione come NAIP, Max Casacci, La Rappresentante di Lista, Ciro Buccoleri di Thaurus, Davide D’Atri di Soundreef, Porca Pizza, Frenetik, ICE ONE, Clementino, ENSI e Morgan.

Maker Faire Rome – The European Edition 2021 – nona edizione è la più importante manifestazione in Europa dedicata alla creatività e all’innovazione tecnologica, promossa e organizzata della Camera di Commercio di Roma, che si svolgerà in presenza e online dall’8 al 10 ottobre 2021.

Musicista, giornalista, innovatore, dj, consulente discografico e designer di intrattenimento, Andrea Lai è stato protagonista dell’innovazione musicale italiana ed europea dagli anni Novanta a oggi.

Ingresso contingentato con Green Pass.