“Mala movida”, consegnava droga come fosse cibo: arrestato “corriere” della cocaina

Sembrava un normale corriere nel via vai del traffico romano del sabato sera. Un uomo al volante, abiti ordinari, modi discreti. Ma al posto di hamburger e bibite nel bagagliaio, trasportava panetti di hashish e dosi di cocaina, pronto a distribuire la sua “merce” nei luoghi della movida.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Città Giardino, impegnati nei controlli straordinari disposti dal comando provinciale di Roma per contrastare la “mala movida” giovanile.

L’uomo, un italiano di 47 anni, è stato fermato per un controllo, ma l’odore e il suo nervosismo non sono passati inosservati. Nell’auto i militari hanno trovato mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti perfettamente confezionati, sei grammi di cocaina e 300 euro in contanti, probabilmente appena incassati. È scattato l’arresto immediato.

E non è stato l’unico. Poche ore dopo, nella zona di Montesacro, un cittadino tunisino ha tentato la fuga alla vista dei carabinieri. Durante la corsa ha provato a liberarsi di un involucro sospetto, ma il gesto non è sfuggito ai militari.

Il contenuto ha fatto scattare la perquisizione della sua abitazione: dentro quasi un chilo di marijuana, alcune dosi di hashish e cocaina, un tirapugni, tre artifizi pirotecnici di categoria F4 e oltre 3.000 euro in contanti. Anche per lui sono scattate le manette.

Nel corso degli stessi controlli, i carabinieri hanno denunciato un 28enne straniero trovato con 2,25 grammi di hashish e un 38enne italiano sorpreso con un coltello a serramanico senza giustificato motivo.

Un 19enne colombiano, già colpito da un divieto di dimora nel Comune di Roma, è stato nuovamente individuato in città: per lui è stato disposto un aggravamento della misura cautelare.

Non solo droga: i militari hanno anche effettuato verifiche nei locali notturni, dove tre esercizi sono stati sanzionati per gravi irregolarità. Tra le violazioni: scarse condizioni igieniche e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo nella gestione degli alimenti. Le multe hanno raggiunto un totale di 7.500 euro.

