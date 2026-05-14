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Maltempo, a Roma e nel Lazio scatta l’allerta gialla: temporali e vento forte in arrivo

A partire dalla tarda mattinata di, venerdì 15 maggio, e per le successive 24-36 ore

Redazione - 14 Maggio 2026

A partire dalla tarda mattinata di, venerdì 15 maggio, e per le successive 24-36 ore, la regione sarà interessata da piogge diffuse e venti intensi.

Secondo l’ultimo bollettino del Dipartimento di Protezione Civile, i fenomeni prevedono rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequenti attività elettriche e raffiche di vento significative.

L’allerta gialla invita la popolazione a prestare attenzione negli spostamenti e a seguire le indicazioni di sicurezza, in particolare nelle zone più esposte e nei tratti stradali soggetti a possibili allagamenti o caduta di rami.

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