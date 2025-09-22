Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l’allerta meteo

Addio sole estivo, bentornato autunno. Da oggi, lunedì 22 settembre, Roma saluta ufficialmente la nuova stagione con il ritorno della pioggia.

Dopo settimane di caldo e cielo terso, è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo che interesserà la Capitale per almeno due giorni consecutivi.

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo a partire dal pomeriggio di oggi e valida per le successive 12-18 ore.

Le previsioni parlano di precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Un quadro che lascia intendere possibili disagi, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando i temporali potrebbero farsi più intensi.

Il maltempo non si limiterà a oggi: anche domani sono attese piogge sulla Capitale, mentre il resto della settimana sarà caratterizzato da forte variabilità, con fasi instabili alternate a momenti più soleggiati.

Le temperature si assesteranno su valori più in linea con la media stagionale, segnando la fine definitiva dell’estate.

