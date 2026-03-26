Maltempo a Roma, risveglio bianco tra grandine e alberi che cadono: la primavera si tinge d’inverno

Un risveglio che ha spiazzato tutti. Dove ieri c’erano i colori delicati della primavera, oggi domina il bianco. Non è neve, ma grandine: una coltre improvvisa che nella mattinata di giovedì 26 marzo ha trasformato strade, terrazzi e parabrezza in superfici ghiacciate, regalando alla Capitale un volto invernale fuori stagione.

Sui social è bastato uno sguardo fugace per scatenare l’equivoco: “sta nevicando”. In realtà, a cadere dal cielo sono stati chicchi di ghiaccio, ma abbastanza intensi da creare scenari insoliti, quasi sospesi, tra stupore e disorientamento.

La città sotto il ghiaccio

Il fenomeno ha attraversato Roma da nord a sud, senza risparmiare quasi nessun quartiere. Le precipitazioni più violente si sono abbattute nella fascia settentrionale e nord-occidentale, dove in pochi minuti le strade si sono imbiancate.

Da Prima Porta a Monte Mario, passando per Balduina e Casalotti, le auto si sono ritrovate coperte da uno strato compatto di grandine, con parabrezza ghiacciati e traffico rallentato.

Il fronte perturbato ha poi proseguito la sua corsa verso est, toccando Montesacro e Nuovo Salario, fino ad arrivare nei quartieri meridionali, dall’Eur a Cinecittà.

Dai balconi, le immagini raccontano un contrasto quasi surreale: i rami carichi di fiori primaverili sommersi dal bianco, in una sorta di corto circuito stagionale che ha colto tutti di sorpresa.

Ostia, notte di paura: albero crolla in strada

Se la grandine ha lasciato spazio allo stupore, la notte appena trascorsa ha invece portato con sé momenti di tensione, soprattutto sul litorale.

A Ostia, il vento e la pioggia hanno provocato la caduta improvvisa di un albero di grandi dimensioni su corso Duca di Genova, all’altezza di via Francesco Grenet. Il tronco ha invaso completamente la carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco e degli operatori del verde pubblico.

La polizia locale ha chiuso temporaneamente il tratto tra via delle Repubbliche Marinare e via Grenet per consentire le operazioni di rimozione e mettere in sicurezza l’area.

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