Marconi, follia in strada: aggredisce due automobilisti, un agente e un passante dopo un tamponamento

Mattinata di tensione a piazza Augusto Righi, nel quartiere Marconi a Roma, dove un banale incidente tra due auto si è trasformato in una scena di violenza incontrollata.

Dallo scontro alla furia: l’aggressione dopo l’incidente

Tutto è iniziato intorno alle 8 del mattino di giovedì 13 marzo, quando una Mini e una Mercedes si sono sfiorate per cause ancora in fase di accertamento.

Un contatto lieve, ma sufficiente a scatenare la furia di un uomo, che è sceso dalla Mercedes e ha dato il via a un’escalation di violenza.

Accecato dall’ira, l’uomo ha prima aggredito fisicamente il conducente e il passeggero della Mini, colpendo ripetutamente l’auto a pugni, causando danni alla carrozzeria.

L’intervento delle forze dell’ordine: la violenza non si ferma

Il caos ha immediatamente attirato l’attenzione di due agenti della Polizia Locale del gruppo XI Marconi, già in zona, e di una pattuglia dei Carabinieri. Ma l’arrivo delle forze dell’ordine non ha calmato l’aggressore.

Al contrario, l’uomo si è scagliato contro uno degli agenti, che ha riportato dolori al braccio e alla spalla a seguito della colluttazione.

Non contento, l’esagitato ha preso di mira anche un passante che stava assistendo alla scena, aggredendolo fisicamente.

La posizione dell’aggressore è al vaglio

Dopo diversi minuti di tensione, l’uomo è stato finalmente bloccato e, insieme al passante aggredito, è stato accompagnato al comando della Polizia Locale del gruppo Marconi.

La sua posizione è ora al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e valutando le ipotesi di reato a suo carico.

Un episodio di ordinaria follia che ha trasformato una semplice mattinata di traffico in una scena da delirio urbano.

“Lavoro prezioso e indispensabile”

Sulla vicenda sono intervenuti anche consiglieri capitolini di Forza Italia, Rachele Mussolini e Francesco Carpano:.“Esprimiamo la nostra massima solidarietà all’agente di polizia locale ferito stamane a Ponte Marconi mentre cercava di sedare una rissa tra automobilisti. Il nostro pensiero va a tutti gli agenti del corpo che, ogni giorno, rischiano la propria incolumità nell’espletamento delle proprie mansioni al servizio della comunità. Un lavoro, quello della polizia locale, prezioso e indispensabile – hanno aggiunto – per garantire sicurezza e decoro nella nostra città e per il quale andrebbe garantita ogni forma di tutela utile e necessaria“.

