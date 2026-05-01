Marconi, paura l’ufficio Postale: tentano una rapina col piede di porco. Poi la fuga a bordo di uno scooter

Un tardo pomeriggio di puro terrore nel cuore del quartiere Marconi. Poco dopo le 19:30 di ieri, giovedì 30 aprile, l’ufficio postale di via Prati di Papa è diventato il bersaglio di un violento tentativo di rapina che ha seminato il panico tra i presenti.

L’assalto col piede di porco

L’azione, fulminea quanto brutale, è stata messa in atto da alcuni malviventi arrivati a bordo di uno scooter. Armati di un pesante piede di porco, i rapinatori hanno cercato di forzare l’ingresso o uno dei vetri degli sportelli.

Qualcosa, però, ha mandato all’aria il loro piano: forse la resistenza di una porta blindata o l’attivazione di un sistema di allarme ha spinto i due a desistere. Prima ancora che le forze dell’ordine potessero arrivare, i rapinatori sono risaliti in sella al mezzo, svanendo nel traffico della zona Marconi.

Shock tra i presenti

Sul posto sono giunte a sirene spiegate le volanti del commissariato di zona, seguite da un’ambulanza del 118. Fortunatamente senza feriti, ma il personale sanitario ha dovuto prestare assistenza ad alcune persone presenti.

Caccia ai banditi

Gli esperti della Polizia Scientifica hanno lavorato per oltre due ore all’interno e all’esterno dell’ufficio postale per isolare tracce biologiche o impronte digitali lasciate dai fuggitivi.

Gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero ripreso le fasi dell’arrivo e della fuga dei malviventi. Le indagini sono ora in pieno svolgimento per risalire all’identità degli assalitori.

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