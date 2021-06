Massimiliano Umberti ha vinto le primarie del Centro sinistra nel Municipio IV.

“1738 volte grazie. Oggi è l’inizio della costruzione di un nuovo progetto con tutte le donne e gli uomini che hanno creduto in me. Insieme scriveremo una nuova pagina nella storia del nostro Municipio. Sono sopraffatto dalle emozioni e dalla responsabilità che da oggi avverto con ancor maggior peso. Ad astra per aspera”, ha dichiarato a caldo Massimiliano Umberti.