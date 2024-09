Mattia (Pd), “Da poltronopoli al risiko Asl, Rocca riferisca in aula”

“Prima la spartizione di poltrone e deleghe nella Giunta regionale, accompagnata persino da un’ipotesi di rimpasto, poi, come riportato dai giornali, il risiko nelle Asl di Roma e del Lazio per distribuire i ruoli dirigenziali: ormai la Regione Lazio non si occupa più dei problemi reali delle sue cittadine e dei suoi cittadini ma è presa solo dalle nomine da apporre come toppe sulle crepe dell’alleanza di destra.

Il Presidente Rocca venga a riferire in Aula sulla crisi di maggioranza e dica chiaramente a tutte le elettrici e gli elettori di Roma e del Lazio se possono contare ancora su un governo regionale stabile, in grado di lavorare per offrire soluzioni concrete ai problemi della collettività, o se dovranno rimanere in balìa di un governo troppo preso dai propri problemi interni per occuparsi di quelli della regione”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙