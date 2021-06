Mausoleo di Augusto, riaprono dal 17 giugno prenotazioni per visite

Dopo il il tutto esaurito delle visite programmate fino al 30 giugno 2021, a sole 24 ore dalla riapertura al pubblico del monumento restaurato, dal 17 giugno è di nuovo possibile prenotare la visita al Mausoleo di Augusto per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2021.

Fino al 31 dicembre 2021 l’entrata al Mausoleo è gratuita per tutti i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale e nell’area della città metropolitana. La durata della visita è di circa 50 minuti. Per prenotazione gruppi con guida propria: call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00). Per singole prenotazioni: online sul sito del Mausoleo.

L’ingresso è contingentato ogni ora per un massimo di 10 persone per volta. Gli ingressi sono ogni 30 minuti per i gruppi con guida propria, ogni ora per i singoli cittadini.

Il percorso di visita prevede numerose rampe di scale. Le persone con mobilità ridotta potranno pertanto visitare l’area centrale del monumento, allestita con pannelli didattici e illustrativi per un miglior orientamento del visitatore.

INFORMAZIONI:

Mausoleo di Augusto, Piazza Augusto Imperatore. Orario fino al 30 settembre 2021: 9.00-19.00, ultimo ingresso alle 17.30. Biglietti: € 4 intero, 3 ridotto + 1 euro di prevendita.

Per prenotazione gruppi e informazioni: call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00). Per prenotazioni singole persone: online sul sito www.mausoleodiaugusto.it (max 5 biglietti per ogni acquisto).