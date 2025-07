Max Pezzali supera i Coldplay (almeno per una notte): Roma brilla nella top ten dei concerti più visti del 2024

Chi l’avrebbe mai detto? In mezzo ai giganti della musica mondiale, tra Coldplay, Green Day e AC/DC, a brillare è Max Pezzali.

L’ex 883 conquista con nostalgia e canzoni generazionali il cuore (e i biglietti) del pubblico italiano, piazzandosi al nono posto tra i live con più spettatori del 2024, davanti persino a Chris Martin & Co. – almeno per una serata.

A rivelarlo è il nuovo report annuale della SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che ha mappato lo stato di salute dello spettacolo in Italia, dai concerti al cinema, passando per mostre e marionette. I numeri non mentono: Roma e il Lazio tengono botta nella sfida con Milano e la Lombardia, e in alcuni casi, vincono.

Max vs Coldplay: la sfida all’Olimpico

Nella classifica dei concerti con più pubblico in una singola data, lo show di Max Pezzali del 26 giugno allo Stadio Olimpico di Roma ha richiamato 64.108 spettatori, superando i 62.978 presenti al live dei Coldplay del 15 luglio, sempre nella Capitale.

Certo, i Coldplay di serate ne hanno fatte quattro, e tutte e quattro si trovano nella top ten per spesa al botteghino (dal secondo al quinto posto). Ma il dato fa comunque effetto: l’unico italiano nella top 10 è Pezzali.

Al primo posto della classifica per spettatori troviamo il mega show degli AC/DC a Reggio Emilia (oltre 102 mila fan), seguito dai Green Day a Milano (78.500 spettatori).

Ma la SIAE è chiara: “L’unico artista italiano in grado di inserirsi tra i giganti internazionali è Max Pezzali, con il suo pop nostalgico e transgenerazionale”.

Lazio superstar per rendimento e affluenza

Dietro ai numeri c’è anche una riflessione più ampia: il Lazio è la regione più virtuosa d’Italia per introito medio per spettacolo (42.900 euro) e affluenza media per evento (855 persone).

Tradotto: quando si organizza uno show da queste parti, il risultato c’è. E anche il pubblico non si tira indietro: ogni spettatore spende in media 50,14 euro, più della Lombardia (47,24 euro).

E se i concerti fanno bene, anche il cinema nel Lazio vola: con 66 spettacoli ogni mille residenti e 1,66 spettatori per abitante, la regione si conferma la più cinefila d’Italia.

E non finisce qui: da noi c’è anche il primato per concerti jazz organizzati e – sorpresa – per partecipazione agli spettacoli di marionette e burattini (7,9 spettatori ogni mille residenti).

Mostre e fiere? Roma può fare di più

Nonostante i successi, qualche ombra c’è. Né Roma né il Lazio compaiono nella top ten degli eventi con più visitatori. E se sul fronte delle mostre si guadagna un terzo posto dietro a Lombardia e Veneto, sul fronte delle fiere si arranca: la Lombardia da sola rappresenta il 23% del totale degli eventi, mentre il Lazio si ferma al 12%.

Emblematico il confronto tra la Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, ospitata a dicembre nella Nuvola dell’Eur (72.615 presenze), e il Salone del libro di Torino, che ha totalizzato oltre 210 mila visitatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.