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Maxi-blitz dei Carabinieri tra Corviale e il Trullo: elicotteri e reparti speciali API blindano i quartieri

Scattano le manette per un ventiduenne di via Candoni e un latitante. Denunciata un'evasa e un uomo armato di coltello a via Mazzacurati

Redazione - 15 Giugno 2026

Un dispositivo di sicurezza massiccio, supportato dall’alto dai rotori del Nucleo Elicotteri e a terra dalle canne corte delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), i reparti speciali antiterrorismo dell’Arma.

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno cinto d’assedio dall’alba i quartieri di Corviale e del Trullo per un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”, finalizzato a sradicare le sacche di microcriminalità e contrastare il degrado urbano.

L’operazione si inserisce nella più ampia pianificazione strategica voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sotto la lente degli investigatori sono finiti i blocchi di edilizia popolare, i nodi di scambio stradali e le aree adiacenti ai campi nomadi.

La Stretta sul Trullo: Presi un Fuggitivo di Via Candoni e un Ricercato

I primi a muoversi sono stati i militari della Stazione Roma Trullo, che hanno chiuso il cerchio attorno a due profili già noti alla giustizia.

L’aggravamento di via Candoni: I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 20enne domiciliato nel vicino insediamento di via Candoni. Il giovane, già sottoposto all’obbligo di firma, aveva violato ripetutamente la misura dopo essersi reso protagonista di una pericolosa e folle fuga in auto per le vie del quadrante. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Il latitante rintracciato: Durante i posti di blocco, le pattuglie hanno fermato un cittadino romeno di 44 anni, senza fissa dimora. Dal controllo alla banca dati è emerso un ordine di carcerazione pendente: l’uomo deve scontare una pena residua di 9 mesi e 11 giorni di reclusione per il reato di lesioni personali.

Posti di Blocco e Lotta allo Spaccio: i Numeri del Blitz

L’impiego congiunto dei reparti territoriali e delle pattuglie mobili del Nucleo Radiomobile di Roma ha permesso di blindare gli accessi stradali ai quartieri, istituendo posti di controllo a scacchiera che hanno passato al setaccio il flusso veicolare della zona.

I Risultati Complessivi

Al termine del servizio, il bilancio numerico tracciato dalla Compagnia Eur conta ben 257 persone identificate e 107 veicoli ispezionati.

L’unità cinofila e le perquisizioni stradali hanno inoltre permesso di intercettare 7 persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale; per loro è scattata l’immediata segnalazione formale all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Roma.

Il coltello da cucina sequestrato a via Mazzacurati è stato invece repertato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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