Maxi operazione al campo nomadi di via Salone: 90 persone identificate e diversi veicoli sequestrati

È iniziata all’alba, di oggi martedì 18 novembre, quando il campo nomadi di via di Salone era ancora immerso nel silenzio, una vasta operazione di controllo condotta dall’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e dal VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

Oltre 40 agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del VI Gruppo Torri hanno passato al setaccio l’area, dopo gli episodi di tensione dei giorni scorsi, quando una pattuglia era stata presa di mira da alcuni residenti.

L’operazione

L’azione, mirata a contrastare fenomeni di illegalità e a ristabilire sicurezza nella zona, ha portato all’identificazione di 90 persone.

Tra queste, un 19enne serbo privo di documenti è stato accompagnato negli uffici per il fotosegnalamento: sono in corso ulteriori accertamenti sulla sua posizione.

I controlli sui veicoli

Non meno intenso il lavoro sui mezzi: oltre 50 veicoli controllati, due dei quali sequestrati perché senza assicurazione. Per altri venti sono in corso verifiche approfondite.

La fuga e il blocco

A movimentare le operazioni ci ha pensato una Fiat 500 che, alla vista delle pattuglie, ha tentato una fuga improvvisa. Gli agenti hanno intercettato e bloccato l’auto in pochi istanti.

A bordo padre e figlio, cittadini croati di 62 e 29 anni, entrambi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il più giovane, alla guida, è risultato anche senza patente: inevitabile il sequestro del veicolo.

