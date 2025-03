Maxi operazione antidroga: sei arresti tra Colosseo, Esquilino e San Giovanni

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, che, in sinergia con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato avanti una vasta operazione di contrasto al traffico di droga tra i quartieri della Capitale.

Il bilancio dell’operazione è significativo: sei arresti in flagranza di reato, con il sequestro di numerose dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Spaccio a Colle Oppio: tre arresti vicino al Colosseo

A pochi passi dal Colosseo, nel parco di Colle Oppio, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno bloccato tre uomini di origine straniera, di età compresa tra i 34 e i 45 anni, tutti con precedenti penali e senza fissa dimora.

I tre, sorpresi con sostanze stupefacenti pronte per la vendita, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

Violenta resistenza a Esquilino: pusher aggredisce i Carabinieri

Nel quartiere Esquilino, invece, a finire in manette è stato un cittadino egiziano, fermato mentre cedeva una dose di droga a un acquirente.

Alla vista dei militari, ha tentato la fuga, reagendo con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Per lui, oltre all’accusa di spaccio di stupefacenti, è scattata anche quella di resistenza a pubblico ufficiale.

Droga nello zaino: sequestrati oltre 500 grammi di stupefacenti

Nel corso di un’azione di osservazione, i Carabinieri hanno individuato un cittadino del Gambia mentre consegnava dosi di droga a un cliente, poi segnalato al Prefetto.

A seguito del controllo, i militari hanno trovato nel suo zaino un vero e proprio “campionario” di droga: 306 grammi di hashish, 222 grammi di marijuana, 8 grammi di eroina e 3 grammi di crack, tutto già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, oltre a 1.115 euro in contanti.

Fermato a San Giovanni con cocaina e hashish: arrestato 32enne

Infine, nel quartiere San Giovanni, un italiano di 32 anni è stato fermato durante un controllo stradale. Nella sua auto, i Carabinieri hanno trovato sei dosi di cocaina e 760 euro in contanti.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di ulteriori 0,9 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Tutti gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato i fermi. La droga e il denaro sequestrati, invece, saranno ora oggetto di ulteriori accertamenti.

