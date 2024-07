Maxi operazione contro il narcotraffico nella Capitale: sgominata banda con 23 kg di droga

Quattro persone arrestate e oltre 23 kg di droga sequestrati in un’operazione congiunta della Polizia di Stato contro lo spaccio a Roma.

Un’indagine certosina:

Tutto è iniziato con un controllo di routine in via Marcianise, dove gli agenti hanno notato due giovani a bordo di un’auto già noti alle forze dell’ordine per reati legati allo stupefacente.

Il nervosismo dei fermati ha insospettito i poliziotti che, durante una perquisizione, hanno scoperto 12 grammi di hashish, 205 grammi di hashish in involucri, 45 grammi di marijuana, una sigaretta elettronica con THC e 1260 euro in contanti.

Le perquisizioni domiciliari:

Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei fermati hanno portato al sequestro di altri 1 grammo di THC, 0,2 grammi di hashish, 500 euro in contanti e 60 grammi di hashish nascosti all’interno di una scarpa.

L’attività di spaccio a “La Rustica”:

L’analisi dei cellulari sequestrati ha rivelato una fiorente attività di spaccio nella zona di “La Rustica”, svolta all’interno di un appartamento in via Servigliano.

L’arresto della coppia:

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato una coppia di italiani che entrava nell’appartamento. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga: 18 kg di hashish e 5 kg di marijuana.

I sequestri e gli arresti:

I due ragazzi sono stati rintracciati presso l’abitazione del 23enne, dove sono stati trovati 10.450 euro e le chiavi dell’appartamento in via Servigliano.

Quattro persone arrestate e la droga sequestrata:

Al termine dell’operazione, i quattro fermati, due 24enni, una 25enne e un 23enne, sono stati tratti in arresto. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙