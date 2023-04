McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald donano oltre 1.565 pasti caldi a settimana a Roma e provincia

Con la terza edizione di Sempre aperti a donare 24 ristoranti McDonald’s di Roma e provincia e la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno oltre 1.565 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa e altri enti caritativi presenti sul territorio. Nata nel 2020, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown, “Sempre aperti a donare” quest’anno si propone l’obiettivo di donare 200 mila pasti in 200 città italiane.

I team di lavoro dei ristoranti coinvolti si occupano della preparazione dei pasti che saranno ritirati e distribuiti dalle associazioni e a strutture benefiche di riferimento.

Un gesto concreto che coinvolge in prima persona i team dei ristoranti e che ribadisce l’impegno continuativo di McDonald’s e di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a supporto delle persone e dei territori in cui opera.

I ristoranti e le associazioni di riferimento

Città

Roma Ristorante McDonald’s

Via di Tor Bella Monaca 353 Associazione di riferimento

Vides Mic Mac TBM – Comunità di Sant’Egidio Roma Via Tiberina 34/h MA.RI.CO. Piccola cooperativa sociale Roma Via Collatina km 12.800 – Centro Commerciale Roma Est Ass. Naz. VV.F.C. Deleg. “VII GRUPPO” Roma Via Trionfale 8000 Una mano solidale Roma Via di Boccea 561 Istituto Figlie D. Provv. P. Le Sordomute Roma Via Bernardino Alimena 20 Isola Solidale – Medicina Solidale S. Egidio Roma Via Borgo Pio 93-96 angolo Via del Mascherino 1-11 Opera Divin redentore e Comunità di Sant’Egidio Roma Via Marsala 25 presso Centro Forum I° Comunità di Sant’Egidio Roma Via delle Tre Fontane angolo Via Artigianato Comunità di Sant’Egidio Roma Via degli Stradivari 35 Comunità di Sant’Egidio Roma Via Ostiense Comunità di Sant’Egidio Roma Largo dei Colli Albani 15 Comunità di Sant’Egidio Roma Via Nazionale Comunità di Sant’Egidio Bracciano Via Santa Lucia 26/A Parrocchia Santo Stefano Ciampino Viale J.F. Kennedy 90 Associazione In Famiglia Onlus Fiumicino Via del Faro 60 Comunità di Sant’Egidio Fiumicino Fiumicino Retail Park Comunità di Sant’Egidio Guidonia Via delle Genziane 1/3 angolo Viale Roma Coop Crescere Insieme Guidonia Monterotondo Via Lampedusa 2 Associazione La Casa delle Case Onlus Ladispoli Via Settevene Palo Parrocchia Ss. Trinità Ostia Lungomare Toscanelli 126/128 Croce Rossa Italiana – Lions Club Roma Mare Pomezia Via dei Castelli Romani Croce Rossa Italiana Pomezia Via Pontina angolo via del Mare Croce Rossa Italiana Tivoli Via Tiburtina presso Centro Terme Acque Albule Parrocchia San Filippo Neri