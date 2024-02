Mentana: Caffè e cappuccini “stupefacenti”, barista in manette

Non solo caffè ma anche droga. Era ciò che si poteva acquistare in un bar in provincia di Roma. Ad allestire il doppio lavoro il titolare del negozio, poi arrestato dalla polizia.

Sono stati gli agenti del VIII distretto Tor Carbone a venire a conoscenza di un’intensa attività di spaccio posta in essere da un 42enne italiano, titolare di un bar, a Mentana. Giunti sul posto, il proprietario, che al momento del controllo si trovava dietro al bancone, ha subito consegnato agli agenti 34 involucri di cocaina dal peso di 12,95 grammi, mentre all’interno dell’altra tasca sono stati ritrovati 1000 euro in contanti.

La perquisizione del locale ha permesso di rinvenire, all’interno di un ripostiglio limitrofo al bancone del bar, 26 grammi di hashish, mentre, sotto al bancone sono stati rinvenuti 92 grammi di marijuana. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3,36 grammi di hashish. La procura ha chiesto e ottenuto, dal gip, la convalida dell’arresto.

