Merano WineFestival 2021

Dal 5 al 9 novembre 2021 Merano sarà al centro dell’attenzione dei palati più raffinati: la deliziosa cittadina riapre i battenti, dopo il lockdown del 2020, al Merano WineFestival, 30ª edizione.

Il dinamico Helmuth Kocher, grazie anche alle sue numerose commissioni di assaggio, assegnerà, dopo una accurata selezione, la Platinum Award, il riconoscimento per i vini che avranno raggiunto un punteggio compreso tra 96 e 100.

I vini degustati dalle commissioni sono stati più di 6500, dei quali 2.350 vincitori dell’Award Rosso (punteggio tra 90 e 92,99) e 560 dell’Award Gold (punteggio tra 93 e 95,99). Anche quest’anno, oltre ai vini, ci saranno altri prodotti di eccellenza come cibo, liquori e birra; sono stati degustati oltre 500 prodotti: 300 hanno conquistato l’Award Rosso e 166 l’Award Gold.

Merano è una cittadina di una eleganza raffinata, a misura d’uomo. Il Merano WineFestival non può essere paragonato agli altri festival, non vogliamo dire che sia “il migliore”, ma passeggiare per le vie e sul “tappeto rosso”, senza il traffico delle grandi città, è veramente un modo di trascorrere qualche giornata in assoluta tranquillità, circondati da bellezze, naturali, architettoniche ed enogastronomiche.

Ci auguriamo, quindi, che anche quest’anno il Kurhaus, il GourmetArena, L’Hotel Therme, il Teatro Puccini e il centro storico, con i suoi portici, siano accoglienti ed eleganti come negli anni pre-covid.