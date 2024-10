Mercato a Kmzero, pubblicato il bando per il nuovo spazio dei produttori locali: nascerà adiacente allo Stadio Olimpico

Il municipio I di Roma ha annunciato il tanto atteso bando per il mercato dei produttori a kmzero, che si terrà ogni venerdì e sabato in piazzale Maresciallo Giardino. Il progetto, sostenuto da lungo tempo dall’amministrazione locale, prevede la presenza di 16 stand dedicati alla vendita di prodotti agricoli provenienti da piccoli imprenditori della filiera locale.

Oltre alla promozione di prodotti freschi e sostenibili, il mercato ospiterà attività didattiche per bambini, mirate a diffondere la cultura del cibo sano. Il gestore selezionato dovrà impegnarsi nel pagamento annuale della COSAP, senza possibilità di rimborsi per mancate aperture, confermando l’impegno dell’amministrazione nel supportare queste iniziative.

La presidente del municipio I, Lorenza Bonaccorsi, e l’assessore al commercio Jacopo Scatà hanno sottolineato l’importanza di queste attività per il quartiere, evidenziando il lungo lavoro che ha portato alla pubblicazione del bando, approvato dall’assemblea capitolina lo scorso febbraio.

Il mercato agricolo a piazzale Maresciallo Giardino si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’area, che comprende anche la progettazione di una palestra all’aperto in via Gomenizza e la riapertura del Casale Gomenizza come Casa della Cittadinanza Attiva.

Questi interventi rientrano nel programma della città dei 15 minuti, mirato a migliorare i servizi e la qualità della vita nei quartieri romani.

Con l’apertura del mercato dei produttori agricoli a kmzero, il municipio I punta a arricchire il quadrante di Prato Falcone con nuovi servizi e opportunità, contribuendo al benessere e alla crescita della comunità locale.

