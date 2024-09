La “genovese” nelle leggende e al Peperoncino a Colli Aniene

Oggi, ecco una dritta per i lettori che, pur essendo impossibilitati di andare al mare, vogliano sentirne il profumo e degustare delizie marinare.

Parleremo perciò della Pasta alla Genovese.

La Genovese nelle leggende

Questo piatto, ha radici antiche e pare che risalirebbe addirittura al 1400.

I miei vecchi, che erano napolitani luciani (gli abitanti di via Santa Lucia a Napoli), per spiegare l’aggettivo “genovese” raccontavano che anticamente nel porto di Napoli attraccavano più navi di oggi e perciò “a vascio ‘o puorto” c’erano tante bettole e trattorie. Molti erano anche i marinai genovesi che una volta a settimana facevano sosta con le loro navi a Napoli. E dato che i genovesi, sono stati sempre storicamente un tantino parsimoniosi oltre che buongustai, ecco che i cuochi “napolitani” crearono questo piatto che era tale da soddisfare il palato ma senza far soffrire eccessivamente le tasche dei micragnosi genovesi.

Consiglio ai buongustai

Il consiglio per oggi o per i prossimi giorni è perciò di andare al Peperoncino Pizza & Delizie del Mare in Viale Battista Bardanzellu, 77/V, a Colli Aniene

Questa volta, prima delle ormai famose fritture di pasce, ordinate una Pasta alla Genovese. A Roma tutti conoscono la Pasta al Pesto genovese, ma pochissimi conoscono la Pasta alla Genovese che è, al Peperoncino, un gustoso primo piatto sempre pronto e disponibile per i clienti. Proprio come se si trovassero in pieno centro storico di Napoli, in una trattoria o in un ristorante di tradizione. Perché, al Peperoncino, i cuochi e i pizzaioli vengono esclusivamente da Napoli.

Al Peperoncino, le paste più usate per la Genovese sono i mezzanelli e i ziti, mentre a Napoli prevalgono ‘e paccarune (paccheri più grandi).

Il segreto per una buona Pasta alla Genovese non è tanto in una buona carne assolutamente di manzo, quanto nella scelta della cipolla e, naturalmente, nella maestria del cuoco.

