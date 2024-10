A via dei Castani e al Mercato Primavera due iniziative di successo

La scorsa settimana Centocelle ha ospitato due eventi che hanno richiamato migliaia di persone provenienti anche da altri municipi.

Il più importante e partecipato è stata la tre giorni di arte culinaria con specialità tipiche di diverse Regioni Italiane organizzato su via dei Castani da piazza dei Mirti a via degli Aceri, un tratto di strada ormai ben collaudato da iniziative di degustazione.

Il secondo evento rappresenta invece una vera novità ed consistito nel portare la musica di un cantautore Romano ad esibirsi tra i box del Mercato insieme di viale della Primavera. Una scommessa questa che l’AGS mercatale con il suo presidente Tonino Rosato ha voluto portare avanti convinto che la struttura può organizzare al suo interno eventi che contribuiscano al suo rilancio.

Poi ci sono le sempre più frequenti kermesse su via dei Castani una volta con il classico mercatino di alimenti e artigianato e di tanto in tanto con StreetFood di qualità come la recente tre giorni che dal 27 al 29 settembre ha portato migliaia di persone provenienti da tutta la città e non solo a gustare manicaretti tipici di gran parte delle Regioni Italiane.

Come quasi sempre avviene durante questi avvenimenti tanti sono i personaggi, anche dell’istituzione locale che le visitano, un selfie qui, un selfie là, ma sempre stando scrupolosamente attenti a non fotografare marciapiedi quasi impercorribili, decine di monconi di alberi abbattuti perché malati e altrettanti a fine vita pronti ad abbattersi su qualche auto in sosta, come del resto è già successo.

Analoga se non peggio è la situazione al Mercato Insieme di viale della Primavera. Entrambi i casi necessiterebbero di un diverso impegno e responsabilità della politica, capace di reperire i fondi necessari indispensabili per progetti di rilancio e di ripristino della sicurezza ormai quasi del tutto inesistente.

