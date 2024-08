“Con la cultura si mangia”. Poesia ed enogastronomia (10)

Si terrà il 6 settembre davanti alla Chiesa che custodisce il SS. Crocefisso di Foce Varano: con un panorama mozzafiato che si apre su una platea naturale affacciata sull’azzurro del Lago Varano e sul blu intenso dell’Adriatico, incorniciato dai riflessi verde-argento di maestosi ulivi.

L’enogastronomo Henos Palmisano condurrà l’evento in compagnia del giornalista televisivo Enzo Del Vecchio e dell’assessore al Turismo di Ischitella Lucrezia Cilenti.

Sarà un’apericena con poesie sul tema del cibo declamate dai vincitori del Premio Ischitella-Pietro Giannone e da altri poeti ospiti, cui seguirà la parte dedicata più espressamente alle eccellenze enogastronomiche garganiche.

Canti del Nuovo Coro Popolare intervalleranno con intermezzi corali nei dialetti d’Italia.

E, naturalmente, al termine una lauta degustazione premierà tutti i partecipanti.

In questo lembo meraviglioso del Gargano il peculiare microclima permette la coltivazione di ulivi, ortaggi di grande pregio, l’allevamento di ovini e bovini per la produzione di latticini e formaggi della rinomata eccellenza gastronomica pugliese.

Da qualche anno alla produttiva pesca marina si è aggiunto l’allevamento di ostriche nel lago Varano; non sono un gran mangiatore di ostriche, preferendo le “cozze pelose” (modiolus barbatus), i mitili d’allevamento (mytilus galloprovincialis), i tartufi (venus verrucosa, in Puglia cozze a noce).

La dr.ssa Cilenti è talmente appassionata e competente del suo lavoro di biologa marina, decanterà con competenza le particolari proprietà dei capitoni e delle anguille dei laghi, accennerà al granchio blu e a come, dopo la sua invasione nei laghi di Varano e Lesina, si stia studiando soluzioni per trasformare un evento negativo in un’opportunità sfruttando la loro sapida polpa.