Meteo a Roma e nel Lazio, allerta gialla per forte vento

Il maltempo torna a farsi sentire sulla Capitale e nel Lazio, dove è stata diramata un’allerta meteo gialla a partire dalla serata di oggi, martedì 17 marzo, e per le successive 24-36 ore.

A preoccupare sono soprattutto i venti, che sul settore centro-settentrionale della regione soffieranno con intensità crescente: da forti fino a burrasca, provenienti dai quadranti settentrionali. Lungo le coste esposte sono attese anche mareggiate, con possibili disagi soprattutto nelle aree litoranee.

Pioggia e neve in arrivo

Ma non è tutto. Dalla mattinata di domani, mercoledì 18 marzo, il quadro meteo si arricchirà di nuove criticità. Sono infatti previste precipitazioni, da isolate a sparse, che potranno assumere anche carattere nevoso, in particolare sui settori orientali della regione.

Si tratterà comunque di fenomeni generalmente deboli, con accumuli limitati, ma sufficienti a rendere necessario un livello di attenzione più alto, soprattutto per chi si sposta nelle zone interne.

Invito alla prudenza

L’allerta gialla indica condizioni meteorologiche che, pur non eccezionali, possono causare criticità localizzate. Per questo le autorità invitano alla massima prudenza, in particolare alla guida e nelle aree più esposte al vento o soggette a possibili disagi.

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