Meteo a Roma e nel Lazio, diramata l’allerta gialla: arrivano piogge e temporali

La Direzione Regionale della Protezione Civile, ha emesso un avviso di criticità valido dalla mattinata di mercoledì 13 maggio 2026, e per le successive 12-18 ore. Il maltempo colpirà l’intera regione, con una distribuzione irregolare ma localmente intensa.

Le previsioni nel dettaglio

Il quadro meteorologico indica l’arrivo di correnti instabili che porteranno:

Precipitazioni: sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Zone più colpite: l’allerta riguarda tutto il territorio regionale, ma i fenomeni saranno più frequenti e probabili sui settori orientali (aree interne del Reatino e del Frusinate) e meridionali (Basso Lazio e litorale pontino).

Intensità: i quantitativi di pioggia previsti vanno da deboli a puntualmente moderati.

Consigli e cautela

Si raccomanda la massima attenzione alla guida, specialmente durante i fenomeni temporaleschi più intensi che potrebbero causare riduzioni della visibilità e locali allagamenti del manto stradale.

I cittadini sono invitati a monitorare i canali ufficiali della Protezione Civile e dei propri comuni di residenza per eventuali aggiornamenti sulla viabilità o sulla chiusura di parchi e aree verdi in caso di fulminazioni e forti raffiche di vento associate ai temporali.

Info Utili: Per ogni emergenza è possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112 o la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile al numero 803.555.

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