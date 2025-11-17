Meteo, allerta gialla su Roma e Lazio: piogge e temporali in arrivo

Il Centro funzionale regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle prime ore di martedì 18 novembre e per le successive 12-18 ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori centromeridionali del Lazio.

A Roma la giornata sarà segnata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge previste fino al pomeriggio e un miglioramento in serata.

Gli esperti stimano circa 2 mm di pioggia, con temperature comprese tra i 14°C di minima e i 17°C di massima. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2408 metri.

I venti soffieranno moderati: al mattino da est-sudest, nel pomeriggio da sud-sudovest.

