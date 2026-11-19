Ombrelli aperti e massima prudenza per il vento forte nella Capitale. La giornata di oggi, giovedì 19 novembre, conferma la fase di maltempo su Roma, flagellata fin dall’alba da piogge sparse su più quadranti.

Le previsioni indicano un continuo saliscendi meteorologico fino a sera, con schiarite momentanee interrotte da rovesci anche abbondanti e possibili disagi in città.

A complicare il quadro si aggiunge l’allerta gialla della Protezione Civile per le raffiche di vento, mentre la colonnina di mercurio resta sorprendentemente mite per il periodo, toccando i 14 gradi di minima e i 20 di massima.

Pausa asciutta venerdì e sabato, ma la domenica sarà di nuovo bagnata

L’instabilità allenterà la presa soltanto all’inizio del fine settimana: venerdì 20 e sabato 21 novembre sono attese giornate caratterizzate da nuvolosità stratificata e assenza di precipitazioni.

Una schiarita di breve durata, perché già dalla tarda mattinata di domenica una nuova ondata di maltempo investirà la Capitale, scaricando piogge anche copiose per tutto il pomeriggio.

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